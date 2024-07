Autoindustrie Absatzrückgang bei Audi

Erst am Dienstagabend hatte Audi mitgeteilt, wegen schleppender Absätze beim Q8 e-tron dessen frühzeitiges Produktionsende zu erwägen, weswegen nun das Werk der Ingolstädter in Brüssel von der Schließung bedroht ist. Im ersten Halbjahr wurde er - inklusive der Variante Sportback - 17.900-mal ausgeliefert. Positiv könnten sich in den kommenden Monaten dagegen die beginnenden Auslieferungen des Q6 e-tron auswirken.