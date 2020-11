Studie : Achleitner Spitzenverdiener unter Dax-Aufsichtsratschefs

Frankfurt/Main Der Anlegerschutzverein DSW hat die mächtigsten Chef-Kontrolleure von Dax-Unternehmen ermittelt. Am besten bezahlt sind jedoch andere.

Der Manager erhielt im vergangenen Jahr rund 900.000 Euro, knapp fünf Prozent mehr als 2018, zeigt eine Studie des Anlegerschutzvereins DSW. Auf Achleitner folgt mit 640.000 Euro BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer vor Siemens-Chefkontrolleur Jim Hagemann Snabe mit 612.500 Euro, heißt es in dem Papier, das am Donnerstag in Frankfurt vorgestellt wurde.