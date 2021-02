Kaum Beschlüsse : Agrarminister bei Sonderkonferenz zerstritten

Ein Landwirt pflügt ein abgeerntetes Feld in Mecklenburg. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden Die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik bleibt unter den deutschen Bundesländern ein Streitfall. Bei einer Sonderkonferenz schienen die Gräben tiefer als zuvor. Derweil gibt es Zeitdruck für eine Einigung.

Die Agrarministerkonferenz (AMK) hat sich bei ihrer Abstimmung über eine nationale Strategie zur Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) tief zerstritten präsentiert. Nach elfstündiger Online-Beratung äußerten sich Teilnehmer am späten Freitagabend enttäuscht.

Eine solche schwierige Konferenz habe er noch nie erlebt, sagte Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). Es sei „enttäuschend und ernüchternd“ was in dieser langen Zeit herausgekommen oder eher nicht herausgekommen ist, betonte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und sprach von „sehr überschaubaren“ Ergebnissen.

„Ich halte es für eine verpasste Chance von Länderagrarministern, dass sie nicht über das, was sie originär betrifft, Entscheidungen getroffen haben“, sagte Klöckner und nannte als Beleg die Uneinigkeit beim Thema Umschichtung von Mitteln der sogenannten ersten Säule der GAP (Direktzahlungen) in die zweite Säule (Entwicklung des ländlichen Raumes) für das Übergangsjahr 2022. Die neue Förderperiode kreist ab 2023. Der Bund werde nun ohne eine Empfehlung aus der AMK und nur mit Protokollerklärungen einen eigenen Vorschlag in die Ressortabstimmung einbringen.