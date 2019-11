Luftmesse in Dubai : Air Astana will 30 Maschinen vom Boeing-Krisenjet 737 Max

Air Astana will 30 Maschinen vom Boeing-Krisenjet 737 Max

Luftmesse in Dubai

Dubai Der US-Flugzeugbauer Boeing kann auf eine weitere Bestellung für seinen Krisenjet 737 Max hoffen.

Die Fluggesellschaft Air Astana aus Kasachstan will 30 Exemplare des Mittelstreckenjets ordern, wie beide Seiten auf der Luftfahrtmesse in Dubai mitteilten. Bisher handelt es sich aber nur um eine Absichtserklärung. Der Deal soll erst in den kommenden Monaten finalisiert werden.