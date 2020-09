Noch im September : Airbnb-Datensätze sollen an Steuerbehörden gehen

Airbnb-Datensätze sollen an Steuerbehörden gehen

Berlin/Hamburg Die Vermietung von privatem Wohnraum über Airbnb scheint für viele attraktiv. So mancher Vermieter nimmt dabei allerdings bis zu fünfstellige Beträge ein. Das ruft die Steuerfahnder auf den Plan.

Die Hamburger Steuerfahndung will noch in diesem Monat Tausende Datensätze über Anbieter auf der Vermittlungsplattform Airbnb an die übrigen Bundesländer übermitteln.