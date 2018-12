später lesen Bis zu 500.000 Euro Bußgeld Airbnb muss Gastgeber in München offenlegen FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

„Schöne, helle, vollmöblierte Einzimmerwohnung“ - und in nur fünf Minuten soll man zu Fuß im Englischen Garten sein. So wirbt eine Münchnerin für ihre private Unterkunft auf der Online-Vermittlungsplattform Airbnb und verlangt in der Adventszeit fast 80 Euro pro Nacht. Von Florian Reil, dpa