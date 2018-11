Israel reagiert empört auf Airbnb-Entscheidung

Airbnb will Wohnungsangebote in jüdischen Siedlungen im Westjordanland aus seinem Angebot zu streichen. Israels Tourismusminister nennt das eine "schändliche Kapitulation der Firma".

Israels Tourismusminister Jariv Levin kritisiert die Entscheidung des Ferienwohnungsvermittler Airbnb, israelische Wohnungsangebote in den Palästinensergebieten aus seinem Angebot zu nehmen. Dies sei Diskriminierung und eine "schändliche Kapitulation der Firma", sagte Levin laut Ministeriumsmitteilung von Montagabend. Das Ministerium kündigte an, Maßnahmen zur Beschränkung der Aktivitäten von Airbnb in Israel zu ergreifen. Ferner sollen Spezialprogramme zur Unterstützung des Tourismus in Judäa und Samaria eingeführt werden.

Der Minister für strategische Angelegenheiten, Gilad Erdan, rief betroffene Israelis auf, gemäß dem Anti-Boykott-Gesetz in Israel gegen die Firma zu klagen. Man wolle zudem untersuchen lassen, ob die Entscheidung von Airbnb gegen Anti-Boykott-Gesetze in US-Bundesstaaten verstoße.

Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat, begrüßte die Entscheidung von Airbnb. Er bedauerte gleichzeitig, dass Ostjerusalem von der Streichung ausgenommen sei. Erekat rief den UN-Menschenrechtsrat am Montagabend auf, eine Liste jener Unternehmen zu veröffentlichen, die von Israels Siedlungspolitik profitieren.

Airbnb hatte zuvor mitgeteilt, Wohnungsangebote in jüdischen Siedlungen im Westjordanland aus seinem Angebot zu streichen. Betroffen sind demnach rund 200 Einträge. Der Streit um die Auflistung jüdischer Ferienwohnungen in den Palästinensergebieten dauerte mehrere Jahre an. Palästinenservertreter bezeichneten die Praxis als illegal und kriminell. Das Unternehmen vertreibe "gestohlenes Eigentum und Land".

(kna)