Defence and Space : Airbus will über 2000 Stellen in Rüstungssparte streichen

Airbus will über 2000 Stellen in Rüstungssparte streichen

München Airbus sieht schwierige Bedingungen im Bereich Rüstung und Raumfahrt und hat bereits „robuste Maßnahmen“ angekündigt. Jetzt wird deutlich, was damit gemeint ist.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte 2362 Stellen streichen.

Davon sollen 829 Stellen in Deutschland wegfallen, 357 in Großbritannien, 630 in Spanien, 404 in Frankreich und 142 in anderen Ländern, wie der MDax-Konzern am Abend mitteilte. Diese Pläne habe der Flugzeugbauer den Arbeitnehmervertretern vorgestellt. Nun beginne die Abstimmung mit ihnen.