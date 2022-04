Flugverkehr : Insolventer Airport Hahn sieht sich im Aufwind und sucht Mitarbeiter

Hahn/Frankfurt/Main Der Insolvenzverwalter des Flughafen Frankfurt-Hahn sieht eine positive Entwicklung bei Reise- und Frachtflügen. Was das für Mitarbeitende bedeutet und wie es mit dem Flughafen weitergehen soll.

Der insolvente Airport Hahn sieht sich im Aufwind und sucht Mitarbeiter. „Der Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt-Hahn entwickelt sich sowohl in der Passage als auch in der Luftfracht positiv“, teilte Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner auf Anfrage mit. „Insbesondere den regen Osterreiseverkehr nehmen wir so wahr, dass die Menschen gern wieder verreisen.“ Die Corona-Pandemie hatte dies lange stark eingeschränkt.