Börse in Frankfurt : Aktienmarkt unter Druck - Zinsanstieg belastet

Frankfurt/Main Der Dax hat am Dienstag im Umfeld steigender Zinsen deutlich Federn gelassen. Der deutsche Leitindex bäßte am Nachmittag zum Vortag 0,90 Prozent auf 15.791 Punkte ein. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor 1,36 Prozent auf 34.116 Zähler.

Mit Geschäftszahlen stand der Modehersteller Hugo Boss im Blick. Der MDax-Konzern übertraf dank eines starken vierten Quartals seine Jahresziele. Der Aktienkurs schwankte recht stark, zuletzt notierte er wieder mit plus 1,3 Prozent erheblich fester. Die Anteilsscheine des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 sackten nach Verkaufszahlen auf ein weiteres Rekordtief, sie lagen mit einem Minus von 6,3 Prozent am MDax-Ende.

Der Euro geriet unter Druck, die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1378 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1403 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,17 Prozent am Vortag auf minus 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,08 Prozent auf 143,21 Punkte. Der Bund-Future notierte mit minus 0,01 Prozent kaum verändert bei 169,67 Zählern.