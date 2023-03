Trier : Mit guter Ausbildung Richtung Zukunft

Trier Bundesweite Aktionswoche vom 13. bis 19 März: In der Region Trier gibt es zahlreiche Aktionen.

( „Ausbildung ist Zukunft: So lautet das Motto der diesjährigen Aktionswoche zur Ausbildung vom 13. bis 19. März. Denn die Chancen auf einen Ausbildungsplatz in der Region Trier und die anschließenden Karrieremöglichkeiten sind günstig: Unternehmen leiden an Nachwuchskräftemangel. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen ist im vergangenen Ausbildungsjahr 2021/2022 auf 4309 Angebote gestiegen – ein Plus von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.