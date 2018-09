NRW will Nachtlieferungen in Supermärkte

Der Diskounter Aldi probiert einen großen Elektrolaster für die Belieferung von Filialen aus. Die NRW-Landesregierung findet die Vorteile solcher Flüster-Lkw so groß, dass sie prüfen will, künftig auch die nächtliche Lieferung von Waren zu erlauben – das soll Staus vermeiden.

Zur Entzerrung des Verkehrs i n den Großstädten plädiiert NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) dafür, stärker auf Lieferungen in den Nachtstunden zu setzen. Dies sagte er anlässlich der Vorstellung des ersten von Aldi Süd betriebenen Elektro -Lkw am Donnerstag am Firmensitz des Discounters in Mülheim an der Ruhr. Voraussetzung von deutlich mehr Belieferungen nach 22 Uhr wäre, dass die Handelskonzerne für solche Routen besonders leise LKW nutzen – was in der Regel Elektrowagen wären. „Wenn dann der Diesel tuckert, wären solche Nachtbelieferungen für die Bewohner nicht akzeptabel“, sagte Wüst. Wenn dagegen die Handelskonzerne ihre Lastwagen tagsüber deutlich weniger einsetzen würden, könnte dies viele Staus vermeiden. Wüst: „Viele dieser Wagen fahren ausgerechnet dann, wenn der Berufsverkehr unterwegs ist. Es wäre also ein intelligentes Projekt zur Entlastung der Straßen, wenn Elektro-LKW viele Lieferungen nachts übernehmen.“

Dabei sieht sich Aldi Süd in einer Vorreiterrolle. Der vorgestellte 40-Tonner war bei der Vorführung auf einem großen Parkplatz tatsächlich extrem leise. Es sei „der erste rein elektrisch betriebene 40-Tonner mit Kühlauflieger“, erklärt Aldi. Von der Spezialfirma Framo aus Zwickau wurden Akkus mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen in den 16,5 Meter langen Wagen eingebaut. Die Leistung des eingebauten E-Motors beträgt 380 PS, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 80 Km/Stunde. Die Reichweite mit einer Akkuladung liegt bei rund 120 Kilometern. Das reicht nach Einschätzung von Aldi, um im Stadtgebiet Mülheim und Umgebung die Filialen vom Zentrallager aus anzufahren.

Für das Aufladen der Akkus werden zwei Stunden gebraucht, sagt Framo-Chef Andy Illgen im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun sei zu prüfen ,wieviel Strom die Kühlung der frischen Waren kostet, um die tatsächliche Reichweite zu kennen – und um möglicherweise weitere Ladeintervalle einzuplanen. Aldi-Manager Andreas Kremer sagt: „Wir möchten mit unserem Elektro-Lkw die Praxistauglichkeit in der Warenverteilung überprüfen.“

Kremer sagte, dass die von Aldi-Süd genutzte LKW-Flotte von 1000 Wagen ungefähr die Hälfte der CO2-Emmisionen erzeugten, die der Handelskonzern in Deutschland ausstößt. Würde man viele dieser Wagen auf Elektrobetrieb umrüsten, wäre dies zwar eine sehr teure Investition,aber man würde die Umwelt stark entlasten, da man nur Ökostrom lade. Und falls im Gegenzug deutlich mehr Nachtlieferungen möglich wären, würde sich die Ausgabe möglicherweise sogar rechnen.

Ein Manager von Aldi Süd sagte unserer Redaktion am Rande der Präsentation, dass die Kollegen von Aldi Nord auch sehr an dem Vorhaben interessiert seien.