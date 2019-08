Beleuchtungshersteller : Allianz-Tochter legt Osram-Übernahme Steine in den Weg

Allianz-Tochter legt Osram-Übernahme Steine in den Weg

Zwei Ampeln zeigen vor der Zentrale der Firma Osram rotes Licht an. Foto: Matthias Balk.

München Der Finanzarm der Allianz wird möglicherweise zum großen Hindernis für eine Übernahme des Beleuchtungsherstellers Osram.

Die Osram-Aktie rutschte an der Frankfurter Börse ab und verlor in der ersten Tageshälfte über sechs Prozent ihres Werts, in der Mittagszeit notierte das Papier noch bei gut 31,70 Euro.