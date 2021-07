Online-Händler : Amazon greift neue Chefin der Handelskommission FTC an

Amazon greift neue Chefin der Handelskommission FTC an

Amazon legt sich mit der frisch ernannten Chefin der US-Handelsbehörde FTC an. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Seattle Die neue Chefin der amerikanischen Aufsichtsbehörde FTC hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie Amazon zu mächtig findet. Jetzt will der Konzern sie deshalb von Wettbewerbsuntersuchungen fernhalten.

Die FTC ist in den USA für Verbraucherschutz zuständig und führt auch Wettbewerbsuntersuchungen durch. Die 32-jährige Khan machte vor einigen Jahren mit einem Papier zu Amazon auf sich aufmerksam, in dem sie argumentierte, dass gängige US-Ansätze zur Einschätzung der Wettbewerbslage im Bezug auf Internet-Unternehmen versagten.

Die ausschlaggebende Frage in solchen Verfahren ist oft, ob Verbraucher durch höhere Preise benachteiligt würden. Khan kritisierte jedoch, das reiche nicht aus. Denn ein Unternehmen wie Amazon könne eine erhebliche Kontrolle über verschiedene Wirtschaftsbereiche gewinnen, während die Kunden oberflächlich gesehen von niedrigen Preisen profitierten, argumentierte sie.

Amazon verwies auch auf einen Beitrag, in dem Khan schrieb, Konzerngründer Jeff Bezos habe „sein Imperium mit Mitteln aufgebaut, die vor 50 Jahren illegal gewesen wären“. Es entstehe der Eindruck, dass von der FTC unter Khans Führung keine „neutrale und unparteiische Bewertung der Erkenntnisse in einer Wettbewerbsuntersuchung von Amazon“ zu erwarten sei, schrieb der Konzern in seinem Antrag.