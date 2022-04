Deutschland-Start : Amazon kündigt kostenlosen Streamingdienst an

Amazon bringt in Deutschland einen neuen Streamingdienst an den Start. Foto: Steven Senne/AP/dpa

München In den USA und Großbritannien gibt es den kostenlosen Streamingdienst IMDb TV von Amazon bereits. Bald soll es auch in Deutschland soweit sein.

Der US-Riese Amazon will noch in diesem Jahr einen kostenlosen Streamingdienst in Deutschland starten. Bislang gibt es bereits das kostenpflichtige Streaming-Angebot Prime Video.

Der kostenlose Streamingdienst IMDb TV existiert in den USA und Großbritannien bereits und wird „im Laufe dieses Jahres“ auch in Deutschland starten, wie Amazon am Mittwoch mitteilte. Am 27. April werde IMDb TV außerdem in Amazon Freevee umbenannt. Die Fachzeitschrift „W&V“ hatte zuvor darüber berichtet.