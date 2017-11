später lesen Verdi fordert Verhandlungen Amazon-Mitarbeiter streiken am „Black-Friday“ FOTO: Sebastian Willnow FOTO: Sebastian Willnow Teilen

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag die Mitarbeiter mehrerer Amazon-Standorte in Deutschland zum Streik aufgerufen. Der Ausstand fällt auf den Rabatt-Tag „Black-Friday“, an dem Einzelhändler bundesweit mit günstigen Angeboten locken. dpa