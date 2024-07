Rabatte im Juli Amazon holt beim Prime Day wieder die „Folterinstrumente“ raus

An den Aktionstagen gibt es traditionell nicht nur Tagesangebote, bei denen Kunden Zeit haben, auch ein paar Stunden später zu bestellen. Es gibt auch die Blitzangebote, bei denen sofort die Uhr tickt. Der Kundenservice von Amazon hatte dazu ganz offen geschrieben: „Blitzangebote sind zeitabhängig. Schließe also deine Bestellung so schnell wie möglich ab.“ Die Kunden sollen nur ein kurzes Zeitfenster für ihre Kaufentscheidung haben – und das soll die Zahl der Käufe erhöhen. Natürlich weist Amazon überall darauf hin, dass die Angebote nur für zahlende Prime-Mitglieder verfügbar sind. Es geht also letztlich auch um den Abschluss neuer Prime-Abos.