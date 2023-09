Prime Deal Days Weit vor dem Black Friday: Amazon bringt Rabatt-Event im Oktober zurück

Den Anfang machte in diesem Jahr zunächst der Amazon Prime Day am 11. und 12. Juli. Nun kommen am 10. und 11. Oktober die Amazon Prime Deal Days. Die Namen dieser Aktionstage sind zum Verwechseln ähnlich und das Konzept ist im Grunde das gleiche. Amazon kündigt Rabatte quer durch alle Produktkategorien an. Bis zu 30 Prozent soll es auf Top-Marken im Bereich Fashion geben. Aber auch in Kategorien wie Elektronik, Haushaltswaren und Spielzeug wird es Preisnachlässe geben. Die Angebote „werden im Laufe der Prime Deal Days freigeschaltet“, erklärt Amazon. Soll heißen: Niemand kann vorab nachsehen, welche Waren an den zwei Tagen rabattiert sind oder ab wann ein spezielles Angebot verfügbar sein wird.