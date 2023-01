Personalkürzungen : Amazon streicht mehr als 18.000 Stellen – Werden auch in Trierweiler Mitarbeiter entlassen?

Beim weltgrößten Online-Händler müssen tausende Beschäftigte um ihren Job bangen.

Seattle Das stetige Wachstum hat ein Ende: Amazon-Chef Jassy hat einen massiven Jobabbau angekündigt. Wie sieht es in Trierweiler aus?

Von dpa und Katharina de Mos

Die Entlassungswelle beim weltgrößten Online-Versandhändler Amazon fällt deutlich größer aus als zunächst angenommen. Vorstandschef Andy Jassy kündigte am Mittwochabend in einem Memo an die Beschäftigten die Streichung von mehr als 18.000 Stellen an. Im November war noch von lediglich 10.000 Jobs die Rede gewesen. Es handelt sich um den ersten größeren Personalabbau in der Geschichte des 1994 gegründeten US-Konzerns. Amazon hatte zuletzt weltweit rund 1,5 Millionen Beschäftigte, die meisten von ihnen arbeiten in der Liefer- und Lagerinfrastruktur.

Amazon sucht in Trierweiler weiter Mitarbeiter

Wir haben die Amazon-Pressestelle gefragt, ob auch Jobs in Deutschland, Rheinland-Pfalz und in der Region Trier betroffen sind, wo es in Trierweiler ein Verteilzentrum mit 100 Mitarbeitern gibt. 150 Fahrer, die meist bei Subunternehmern beschäftigt sind, steuern es täglich an.

Pressesprecher Oliver Kentschke verweist auf Absatz 4 der Mitteilung von Amazon-Boss Jassy. Aus diesem geht hervor, dass betroffene Mitarbeiter – oder in Europa die Arbeitnehmervertreter – erst am 18. Januar informiert werden. So bleibt die Frage vorerst offen. Ein Blick in die Stellenanzeigen der Leiharbeitsfirma Randstad zeigt allerdings, dass am Standort Trierweiler weiter Sortierer und Versandmitarbeiter gesucht werden (Stundenlohn: 13,34 plus Zulagen für Nacht- und Sonntagsdienste). Ein Abbau scheint – zumindest in diesem von Leiharbeit geprägten Bereich – also eher unwahrscheinlich zu sein.

Amazon scheiterte in Saarburg und baut jetzt in Zweibrücken ein Logistikzentrum

Gegen eine Entlassungswelle im Versand-Bereich spricht auch die Ankündigung Jassys, dass die Entlassungen vor allem die „Amazon-Stores“ und die Technologie-Sparte „People Experience and Technology (PXT)-Solutions“ betreffen.

Ohnehin kann von einem Rückzug Amazons aus der Region keine Rede sein. So hatte das Unternehmen Pläne für den Bau eines neuen, großen Logistikzentrums in Saarburg. Diese scheiterten 2021 am Nein der Stadt.

Am Standort Zweibrücken hatte der Versandriese mehr Erfolg. Dort entsteht auf einem sieben Fußballfelder großen Areal neben dem Flugplatz aktuell ein neues Logistikzentrum. Ersten Ankündigungen zufolge könnten dort 400 Arbeitsplätze entstehen.

Gewerkschaften kritisieren Arbeitsbedingungen bei Amazon

Um welche Art von Arbeitsplätzen es sich dabei handelt, ist ungewiss. Immer wieder steht Amazon in der Kritik. Die Gewerkschaft Verdi spricht von prekären Arbeitsbedingungen und fordert neue Gesetze, die das in der Branche weitverbreitete Subunternehmertum verbieten und die körperlich harte Arbeit erleichtern.

„Amazon hat in der Vergangenheit ungewisse und unsichere Wirtschaftslagen durchstanden und wird dies auch weiterhin tun“, erklärte Konzernchef Jassy im Firmenblog mit Blick auf das angesichts von hoher Inflation und steigenden Leitzinsen schwierige Konjunkturumfeld.

Das Führungsteam sei sich im Klaren darüber, wie schwierig die Entlassungen für die Betroffenen seien und mache sich solche Entscheidungen nicht leicht. Doch der Schritt sei notwendig, um die Kosten zu senken.

Pläne zum Stellenabbau bei Amazon wurden geleakt

Die 2022 beginnende Kündigungswelle betraf zunächst die defizitäre Gerätesparte rund um Echo-Smartlautsprecher und das Sprachassistenzprogramm Alexa. Die Stellenstreichungen sollen nun noch zusätzliche Sparten umfassen.

Laut Jassy wollte das Management dies zunächst vertraulicher an die Betroffenen kommunizieren. Doch dies sei nicht möglich gewesen, da die Pläne geleakt worden seien.

Der Jobabbau bei Amazon ist ein weiterer Beleg für das jähe Ende des Job-Booms in der Tech-Branche. Nachdem die Geschäfte in der Pandemie florierten, macht das von Inflations- und Rezessionssorgen geprägte derzeitige Marktumfeld vielen Firmen schwer zu schaffen.

Auch Meta, Tesla, Twitter und Salesforce betroffen

Die Reihe der Unternehmen, die Entlassungen ankündigten, wird schon seit Monaten immer länger. So kam es etwa bei der Facebook- und Instagram-Mutter Meta sowie dem von Tesla-Chef Elon Musk übernommenen Online-Netzwerk Twitter zu regelrechten Job-Kahlschlägen.

Am Mittwoch hatte bereits der US-Softwarehersteller Salesforce angekündigt, jeden zehnten Mitarbeiter loswerden zu wollen. Zuletzt hatte der SAP-Rivale nach eigenen Angaben vom Dezember weltweit mehr als 79.000 Beschäftigte. Damit dürften fast 8000 Jobs bei dem Spezialisten für Vertriebssoftware wegfallen.

(dpa)