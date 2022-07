Versandhandel : Streik bei Amazon: Was bedeutet das für die Lieferung rund um den Prime Day?

Pünktlich zum Amazon Prime Day hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik an mehreren Amazon-Standorten aufgerufen. Foto: dpa/Peter Steffen

Trier Der Amazon Prime Day steht vor der Tür - und plötzlich müssen sich die Kunden fragen, ob zu diesem Anlass auch alles mit der Lieferung funktionieren wird. Denn an mehreren Standorten sind die Amazon-Mitarbeiter einem Aufruf zum Streik gefolgt.

Beim Amazon Prime Day dreht sich alles um die Jagd auf Schnäppchen. In diesem Jahr läuft die Rabattschlacht vom 12. bis 13. Juli. Aber nur für Prime-Kunden des Versandhändlers. Heißt im Klartext: Rabatte auf diverse Produkte gibt es nur, wenn man bereits im Abo für eine schnellere Lieferung und weitere Services bezahlt. Den jährlichen Prime Day hat die Gewerkschaft Verdi zum Anlass genommen, bei Amazon zum Streik aufzurufen.

Streik bei Amazon: Wo und wie lange?

In der Nachtschicht von Sonntag auf Montag, den 11. Juli 2022, hat der Streik in sieben Verteilzentren begonnen. Laut Verdi handelt es sich dabei um die Zentren in Graben bei Augsburg, Leipzig, Koblenz, Rheinberg, Werne und zwei Standorten in Bad Hersfeld. Der Streik bei Amazon soll bis zum Mittwoch, 13. Juli, andauern.

Was ist ein Amazon-Verteilzentrum?

Die Abwicklung der Bestellungen beim Versand-Riesen Amazon ist komplex. Das Logistiknetzwerk besteht aus ganz unterschiedlichen Standorten mit spezialisierten Aufgaben. Die unterschiedlichen Arten von Logistikzentren, in denen die Bestellungen gepackt werden, sind nur ein Teil davon.

In den Amazon-Verteilzentren werden die Bestellungen für den Versand auf der „letzten Meile“ vorbereitet, wie Amazon erklärt. Dort geht es also darum, dass die Lieferung am Ende auch beim Kunden ankommt.

Was bedeutet der Ausfall von sieben Amazon-Verteilzentren?

Insgesamt ist die Zahl von sieben Verteilzentren nicht groß. Amazon zählt zum Beispiel allein in Rheinland-Pfalz sechs Verteilzentren, die zwischen 2019 und 2021 entstanden sind. Dabei handelt es sich um die Standorte in Koblenz-Neuwied, Trierweiler, Grolsheim, Kaiserslautern, Frankenthal und Ramstein-Miesenbach. Auch das Saarland hat ein Verteilzentrum. Weiter nördlich in NRW sind es sogar insgesamt 14.

Amazon teilte mit, es seien durch den Streik keine Auswirkungen auf die Kunden zu erwarten. Ob alle Bestellungen genauso schnell ankommen, als gäbe es keinen Arbeitskampf, ist damit natürlich im Einzelfall nicht garantiert.

Welche Forderung will Verdi mit dem Streik zum Amazon Prime Day durchsetzen?