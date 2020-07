Online-Handel : Amazon: Umsatzanteil der Händler in Krise gestiegen

Amazon: Umsatzanteil der Händler in Krise gestiegen

Pakete in einem Amazon-Verzeilzentrum im sächsischen Lampertswalde. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

München Von März bis Mai haben Händler, die über Amazon Waren verkaufen, ihren Anteil am Gesamtumsatz der Plattform gesteigert. Man unterstütze diese Unternehmen nun besser, so Amazon.

