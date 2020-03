Coronavirus : Sozialversicherung & Homeoffice: Andreas Steier gibt Entwarnung für Grenzpendler

Trier/Berlin Grund zum Aufatmen für Grenzgänger: Wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dem Trierer Bundestagsabgeordneten Andreas Steier bestätigte, hat zeitweise Arbeit im Homeoffice keine Auswirkungen auf die Sozialversicherungspflicht.

Die vorübergehende Arbeit im Homeoffice hat keine Auswirkungen auf die Sozialversicherungspflicht von deutschen Arbeitnehmern, die in Luxemburg angestellt sind. Das bestätigte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) heute dem Trierer Bundestagsabgeordneten Andreas Steier (CDU).

Wer also aufgrund der Corona-Pandemie von seinem Zuhause in Deutschland aus für ein Luxemburger Unternehmen arbeitet, bleibt in Luxemburg sozialversicherungspflichtig.