Nahost Angriff auf Israel bewegt Spritpreise kaum

Entwarnung für Autofahrer bedeutet die ruhige Lage bei den Spritpreisen am Montag allerdings noch nicht. Auch zu Beginn des Ukraine-Krieges hatte es einige Tage gedauert, bis die Folgen - dann massiv - an den deutschen Tankstellen ankamen. Zumindest am Dienstagmorgen zeigte sich beim Rohöl aber kein weiterer starker Anstieg.