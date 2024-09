Drohende Übernahme Angriff der Unicredit - Wird die Commerzbank italienisch?

Ansonsten bleibe nur, sich „mit Worten“ gegen eine feindliche Übernahme auszusprechen, was Kanzler Olaf Scholz ja bereits getan habe, sagt Michael Grote, Professor für Corporate Finance an der Frankfurt School of Finance & Management. Auch die Commerzbank habe wenig in der Hand. Sie müsste ihren Aktionären zeigen, dass sie von einem eigenständigen Institut eine bessere Kursentwicklung erwarten können. Angesichts der großen erwarteten Synergieeffekte im Falle eine Fusion dürfte das schwerfallen.