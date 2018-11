später lesen Börse in Frankfurt Anleger erleichtert nach US-Kongresswahlen FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch wieder spürbar aufwärts gegangen. Die wie erwartet ausgegangenen Kongresswahlen in den USA sorgten laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets für Erleichterung. dpa