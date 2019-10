Börse in Frankfurt : Anleger feiern Brexit-Durchbruch - Dax über 12.800 Punkte

Frankfurt/Main Der Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen hat den deutschen Aktienmarkt beflügelt.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien der Lufthansa mit einem Plus von 3,6 Prozent Spitzenreiter im Dax und verbuchten den siebten Gewinntag in Folge. Börsianer verwiesen auf einen positiven Kommentar der Analysten von Kepler Cheuvreux als Kurstreiber.

Die Titel von Corestate Capital erholten sich mit plus 2,2 Prozent nur wenig vom fast 20-prozentigen Kurseinbruch am Mittwoch. Der Immobilienverwalter bestätigte am Donnerstag seine Jahresziele. Die Aktien waren am Mittwoch nach Informationen über eine Leerverkaufsposition von Muddy Waters Capital auf Talfahrt gegangen. Der Hedgefonds ist berüchtigt dafür, auf fallende Kurse zu wetten und gleichzeitig auf angebliche Schwachstellen in den jeweiligen Unternehmen hinzuweisen.