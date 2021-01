Wall Street : Anleger in New York feiern Machtwechsel mit Rekorden

Anleger in New York feiern Machtwechsel mit Rekorden

Die Anleger an der New Yorker Börse reagieren mit Kursgewinnen auf die Vereidigung des neuen US-Präsidenten. Foto: Seth Wenig/AP/dpa

New York Joe Biden ist neuer Präsident der Vereinigten Staaten. Das lässt auch die Anleger an der Wall Street nicht kalt.

Deutlicher hätte die Reaktion der US-Investoren auf den Wechsel im Weißen Haus kaum sein können: Am Tag des Machtübergangs von Donald Trump zu Joe Biden erklommen die Kurse Höchststände.

Vor allem an der technologielastigen Nasdaq-Börse griffen die Anleger zu. Der Dow Jones Industrial schaffte es kurz vor Schluss ebenfalls noch auf ein weiteres Rekordhoch. Mit einem Plus von 0,83 Prozent auf 31.188,38 Punkte ging der Dow aus dem Handel.

Zuvor hatte der neue US-Präsident mit einem Aufruf zu Einheit und Versöhnung sein Amt angetreten. Biden legte in einer feierlichen Zeremonie vor dem Kapitol in der Hauptstadt Washington seinen Amtseid ab. Kamala Harris wurde als erste Vizepräsidentin des Landes vereidigt.

Analyst David Madden vom Broker CMC Markets lenkte den Blick auf die Hoffnungen an den Börsen: „Joe Biden will die Wirtschaft unbedingt stärken.“ Über das bereits angekündigte 1,9 Billionen Dollar schwere Hilfspaket hinaus werde er voraussichtlich weitere Mittel in Infrastruktur, Energieversorgung und Bildung investieren. „Die Finanzmärkte setzen darauf, dass noch mehr Geld bereit steht, denn Joe Biden wird einen guten Start hinlegen wollen.“