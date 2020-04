Börse in Frankfurt : Anleger steigen nach Rally hart auf die Bremse

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Die Anleger haben am deutschen Aktienmarkt nach den jüngsten Kursgewinnen im größeren Stil Kasse gemacht.

Die Spekulation darüber, dass es die Bundesregierung in der Viruskrise mit der Lockerung der Kontaktbeschränkungen nicht so eilig hat, ließ den Dax immer tiefer ins Minus abrutschen. Später kam noch der sich aufbauende Druck an den US-Börsen belastend hinzu.