Ausblick Anleger warten auf US-Notenbank und Europäische Zentralbank

Nach einer Phase mit wenig Dynamik könnte der Dax in der neuen Woche wieder in Schwung kommen. Mit den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag stehen frische Impulse an, auf welche die Anleger sehnlichst zu warten scheinen. Der deutsche Leitindex hatte zuletzt um 16.000 Punkte gependelt, konnte sich damit aber immerhin auf hohem Niveau halten.