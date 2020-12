Erneuerbare Energien : Anteil von Ökostrom im Verkehr soll bis 2030 stark steigen

Ein Elektroauto steht an einer E-Ladestation der Stadtwerke Greifswald an einem Parkplatz vor dem Rathaus im Zentrum der Stadt. An der Elektrotankstelle wird 100% Ökostrom verkauft. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Um die Klimaziele zu erreichen, reicht es nicht, wenn der Strom „grün“ wird. Auch im Verkehrsbereich müssen erneuerbare Energien Standard werden - vom Pkw bis zum Flugzeug. Die Bundesregierung hat sich nun auf konkrete Ziele für 2030 verständigt.

Die Bundesregierung will ein Ziel von 28 Prozent für 2030 festlegen, wie Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth am Freitag mitteilte. Dies entspreche einer Quote von 22 Prozent Treibhausgas-Minderung, derzeit liegt diese Quote bei sechs Prozent. Darauf habe man sich in der Regierung geeinigt. Flasbarth sprach von einem „riesengroßen Fortschritt“.