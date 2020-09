Berichte über Datenleck : Anti-Geldwäsche-Kampf: Politik fordert härtere Strafen

Brüssel/Berlin Recherchen des internationalen Journalisten-Netzwerks ICIJ enthüllen, wie anfällig das globale Finanzsystem für Geldwäsche nach wie vor ist. Schärfere Durchgriffsrechte für Behörden nicht nur in Europa sind nur eine der Forderungen aus der Politik.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans forderte am Montag in Berlin „endlich transparente Regeln und eine fühlbare Sanktionierung von Verstößen“. Die Grünen im Europaparlament sprachen von „Staatsversagen in großem Stil“ und mahnten eine europäische Lösung an. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Markus Ferber, forderte auf europäischer Ebene „endlich einen Aufseher mit echten eigenen Durchgriffsrechten und einen Rechtsrahmen, der überall in der EU gleichermaßen angewendet wird.“ Andernfalls werde der Kampf gegen Geldwäsche ein Flickenteppich bleiben.