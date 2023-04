Marktforscher Apple zuletzt knapp dran an Smartphone-Primus Samsung

Für Apple ist es ein ungewöhnlich hoher Marktanteil in dem von Januar bis März laufenden Vierteljahr. Im Weihnachtsgeschäft führt der US-Konzern traditionell den Markt an, weil neue iPhone-Modelle frisch im Handel sind. In den restlichen drei Quartalen - und auch auf Jahressicht - liegt üblicherweise Samsung an der Spitze.