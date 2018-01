später lesen Tarifkonflikt Arbeitgeberverbände reichen Klagen gegen Metall-Streiks ein FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler Teilen

Im festgefahrenen Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie wollen die Arbeitgeber vor Gericht ziehen. Schon am Dienstag hatte der Verband aus Sachsen am Sitz der IG Metall in Frankfurt geklagt. dpa