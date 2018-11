später lesen Mehrarbeit Arbeitnehmer machten mehr als 2,1 Milliarden Überstunden FOTO: Roland Holschneider FOTO: Roland Holschneider Teilen

Die Arbeitnehmer in Deutschland haben in den vergangenen Jahren immer mehr Überstunden geleistet. So stieg die Zahl der Überstunden pro Arbeitnehmer im Schnitt von 48 im Jahr 2016 auf 53,2 im vergangenen Jahr. dpa