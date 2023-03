Beruf Arbeitsagentur bietet Informationen und Know-how für die Karriere

Außerdem bietet die Arbeitsagentur Trier im März weitere Fortbildungen an: Online gibt die Autorin des Sachbuches „Perspektive Patch­Work“, Tanja Eggers, am Dienstag, 14. März, 17.30 Uhr, Tipps und Impulse, wie Veränderungskompetenz erlangt werden kann. Geboten wird laut Arbeitsagentur ein bunter Mix an Impulsen rund um Selbstbild, Selbstwert und der Möglichkeit zur Selbstreflexion im Umgang mit Veränderungen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Arbeitsagentur Trier.