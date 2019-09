Sozialwesen : Firmenmesse: Jobs in der Pflege

Firmenmesse: Jobs in der Pflege

Trier () Die Pflege- und Gesundheitsbranche in der Region Trier ringt um die besten Köpfe. Qualifizierte Fachkräfte und Jobsuchende, die bereit sind, sich weiterzubilden, werden gesucht. Aktuell verzeichnet die Arbeitsagentur Trier 200 unbesetzte Stellenangebote aus dem Gesundheitswesen.

Grund genug, um bei der Kontaktmesse „Jobs in der Pflege“ am Donnerstag, 10. Oktober, in der Agentur für Arbeit Trier, Dasbachstraße 9, 13 regionale Arbeitgeber aus der Pflegebranche mit Jobsuchenden zusammenzubringen.