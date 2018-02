später lesen Ausbildung Tipps zur Lehrein Luxemburg Teilen

() Für viele Trierer ist die Nähe zum Nachbarland Luxemburg eine Selbstverständlichkeit. Trotz gängiger Austauschbeziehungen ist gerade der berufliche Schritt über die Landesgrenze hinaus ein Wagnis, das sorgfältiger Vorbereitung bedarf. Das gilt insbesondere für Jugendliche, die eine Ausbildung in Luxemburg anstreben. Deshalb informiert am Mittwoch, 21. Februar, ein luxemburgischer Berufsberater im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Trierer Arbeitsagentur, Dasbachstraße 9, zur grenzüberschreitenden Ausbildung. Jugendliche und Erwachsene mit Interesse an einer Ausbildung im Nachbarland können zwischen 10 und 12.30 Uhr und 14 und 15.30 Uhr im BiZ vorbeischauen und sich im Rahmen der Sprechstunde beraten lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.