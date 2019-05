Stellenboom schwächelt : Arbeitskräfte-Nachfrage im Mai rückläufig

Stellenangebote an einer sogenannten „Jobwall“. Der jahrelange Stellenboom in Deutschland hat einen leichten Dämpfer erhalten. Foto: Martin Schutt.

Nürnberg Der jahrelange Stellenboom in Deutschland scheint vorerst gestoppt. Zum zweiten Mal in Folge hat sich die Nachfrage nach Arbeitskräften stärker abgeschwächt, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) bei der Veröffentlichung ihres Stellenindex BA-X für Mai.

Als vergleichsweise immun gegenüber der Konjunkturschwäche zeigt sich das Gesundheits- und Sozialwesen. Auch in der Baubranche gebe es nach wie vor viele freie Stellen. Rückläufig seien dagegen die Stellenmeldungen im Verarbeitenden Gewerbe und in der Verkehr- und Logistikbranche. Auch Zeitarbeitsunternehmen hätten nicht mehr so viele Stellen wie noch vor ein paar Monaten, berichtet die Nürnberger Bundesbehörde. Dennoch sei die Zahl der zu besetzenden Jobs in der Industrie weiterhin groß. Das gelte auch für den Handel.