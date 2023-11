Statistik Arbeitslosenquote im Euroraum leicht gestiegen

Regional stellt sich die Arbeitsmarktlage sehr unterschiedlich dar: Die höchsten Arbeitslosenquoten der Euroländer weisen für September Spanien (12,0 Prozent) und Griechenland (10,0 Prozent) auf. Deutschland hat mit 3,0 Prozent einen der niedrigsten Werte. Am niedrigsten liegt die Quote in Malta mit 2,8 Prozent.