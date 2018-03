später lesen Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote steigt nur leicht Teilen

() Die Arbeitslosigkeit ist traditionell zum Jahresbeginn gestiegen, aber weit weniger stark als in den Jahren zuvor. In der Region Trier sind Ende Januar insgesamt 10 773 Menschen ohne Job, 1260 mehr als Ende Dezember 2017. Die Quote liegt bei 3,7 Prozent. Dennoch ist die Lage am Arbeitsmarkt gut: Es sind im Vergleich zum Vorjahr weniger Menschen ohne Job, und insgesamt sind mehr sozialversicherungspflichtig angestellt.