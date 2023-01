Für Experten nicht überraschend : Mehr Arbeitslose in Rheinland-Pfalz – auch in der Region Trier

Mehr Arbeitslose in Rheinland-Pfalz – auch in der Region Trier

Saarbrücken In der Region suchen aktuell mehr Menschen nach Arbeit als noch im Dezember. Dass es gerade zu Jahresbeginn mehr Arbeitslose gibt, hat bestimmte Gründe.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist zum Jahresbeginn gestiegen. Demnach betrug die Quote im Januar 4,9 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken mitteilte. Im Dezember hatte die Quote noch bei 4,6 Prozent gelegen.