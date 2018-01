Wieder mehr Arbeitslose, aber nicht so viele wie in den Jahren zuvor

Insgesamt 10 773 Menschen sind derzeit in der Region Trier ohne Job. Das sind 1260 Mänenr und Frauen mehr als noch am Ende des Jahres 2017. Damit beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 3,7 Prozent, das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2017. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation am Arbeitsmarkt dennoch verbessert: Im Januar 2017 waren 1842 Menschen mehr ohne, die Arbeitslosenquote lag mit 4,4 Prozent 0,7 Prozentpunkte höher als derzeit.