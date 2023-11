Arbeitsplatzabbau Schließungspläne bei Goodyear und Michelin sorgen für Unruhe

Trier · Erneut sorgt ein auch in der Region Trier aktiver internationaler Reifenhersteller für Negativ-Schlagzeilen: Der US-Konzern Goodyear will angeblich zwei Werke in Deutschland schließen. Was bislang über diese und andere Schließungspläne bekannt ist.

21.11.2023 , 12:03 Uhr

Der Reifenhersteller Goodyear will zwei seiner fünf Werke in Deutschland schließen. Foto: Uwe Anspach

Der Reifenhersteller Goodyear will in Deutschland bis zu 1800 seiner 5000 Arbeitsplätze abbauen. Die Marktaussichten hätten sich in allen Bereich der Reifenindustrie in den vergangenen Monaten „deutlich und rapide“ verschlechtert, begründete ein Unternehmenssprecher den Arbeitsplatzabbau. Die Situation habe sich durch den Zuwachs von Billigimporten aus Asien noch weiter verschärft. Hinzu komme der anhaltende Inflationsdruck, der sich auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirke.