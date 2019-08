Finanzmarktkontrollen : Argentinien stemmt sich gegen Abwärtsspirale der Wirtschaft

Argentiniens Wirtschaft steckt in der Krise. Foto: Natacha Pisarenko/AP.

Buenos Aires/New York/London Die argentinische Regierung will die Abwertung des Peso stoppen und eine weitere Kapitalflucht aus dem hoch verschuldeten Land verhindern.

Kreditinstitute müssen größere Verschiebungen ihres Vermögens künftig von der Zentralbank genehmigen lassen, wie die Notenbank am Freitag mitteilte. Laut einem Bericht der Zeitung „La Nación“ will die Zentralbank ab der kommenden Woche zudem massiv am Devisenmarkt intervenieren, um die Landeswährung zu stützen.