Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 14 Millionen Menschen in Deutschland sind arm

Dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zufolge leben in Deutschland fast 14 Millionen Menschen in Armut. Das ist jeder Sechste, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Armutsbericht des Verbandes hervorgeht.