Autobauer : Auch 2020 Milliardengewinn für VW - Vorsichtiger Ausblick

Wolfsburg Volkswagen hat im Krisenjahr 2020 Gewinne gemacht. Zum Jahresende haben die Verkäufe wieder zugelegt - und auch die Aktionäre profitieren.

Nach dem beträchtlichen Einbruch durch stockende Verkäufe, Werksschließungen und beschädigte Lieferketten im zweiten Quartal gelang es den Wolfsburgern, die zwischenzeitlich roten Zahlen deutlich ins Plus zu drehen. Am Ende verdiente Europas größter Autohersteller nach Steuern 8,8 Milliarden Euro, wie aus den am Freitag vorgelegten Eckdaten hervorgeht.