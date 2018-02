später lesen Bundesverwaltungsgericht urteilt Auch private Gewerbebetriebe dürfen Sperrmüll sammeln FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Wer darf Sperrmüll sammeln? Das dürfen auch private Gewerbebetriebe.Den kommunalen Entsorgungsbetrieben bleibt nur der Abfall aus privaten Haushalten vorbehalten, wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einem am Freitag verkündeten Urteil entschied.