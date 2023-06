Dieselskandal Audi-Prozess: Angeklagte nicht Hauptverantwortliche

Im Audi-Prozess sieht die Staatsanwaltschaft die Angeklagten - zu denen auch Ex-Unternehmenschef Rupert Stadler gehört - nicht als die Hauptverantwortlichen für den Dieselskandal. Es sei „überhaupt zweifelhaft“, ob es in einer so komplexen Struktur überhaupt den oder die in strafrechtlicher Hinsicht Hauptverantwortlichen geben könne, „wenn im Unternehmen so viele Beteiligte in die falsche Richtung laufen“, sagte Staatsanwalt Nico Petzka zu Beginn seines Plädoyers in München. Dies müsse man auch bei der strafrechtlichen Bewertung im Hinterkopf behalten. Eine eigene Strafforderung hatte Petzka bis zum Mittag noch nicht genannt. Das Plädoyer sollte erst am Nachmittag zu Ende gehen.