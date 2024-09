Statistik Auf dem Fahrzeugschein sind Frauen in der Unterzahl

Schnelle Bewegung gibt es im Geschlechterverhältnis bei den Pkw nicht: Vergleicht man die aktuellen Zahlen vom Stichtag 1. Januar mit denen zehn Jahre zuvor, hat sich das Verhältnis nur um 1,7 Prozent in Richtung Frauen verschoben. Blickt man tiefer in die Statistik, gibt es allerdings Hinweise darauf, dass sich das Verhältnis weiter verschieben dürfte, wenn auch langsam. Denn bei jüngeren Halterinnen und Haltern sind die Frauenanteile höher. In der Gruppe der 25- bis 29-Jährigen findet sich mit gut 42 Prozent aktuell der höchste Wert. Bei Haltern über 60 machen Frauen dagegen durchweg weniger als 37 Prozent aus.