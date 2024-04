Hannover Messe Auf dem Weg zur sprechenden Kochplatte - KI im Fokus

Was in der Industrie heute schon möglich ist, wird ab Montag auch auf der Hannover Messe (22. bis 26. April) zu sehen sein: Maschinen, die Fehler automatisch erkennen, Roboter, die eigenständig lernen, Anlagen, die selbst ermitteln, wann der beste Termin für ihre eigene Wartung ist. Siemens zeigt seinen entwickelten „Industrial Copilot“, der gemeinsame mit Microsoft entwickelt wurde. Eine Art „ChatGPT für Ingenieure“, mit dem sich Industrieroboter per Sprache steuern lassen, wie es Messechef Jochen Köckler in Anspielung an den erfolgreichen Chatbot auf den Punkt bringt.